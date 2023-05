Drugs en som contant geld gevonden in vakantiewoning Brielle

Vakantieparken worden graag gebruikt door criminelen omdat ze daar vaak redelijk anoniem te werk kunnen gaan. De zaterdagochtend gevonden tas met geld en vermoedelijk drugs laat zien dat ook in onze regio ondermijnende criminaliteit op vakantieparken kan voorkomen. Het gaat om bijna 50.000 euro en bijna een halve kilo wit poeder, vermoedelijk cocaïne. Daarnaast was er in het huisje een geldtelmachine aanwezig. Team Parate Eenheid kwam naar het park ter bewaking van het huisje tijdens het onderzoek en zij hebben gezorgd dat het geld en de drugs op een veilige manier zijn overgebracht. Er is nog niet vast gesteld van wie de tas was. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.



Ziet u verdachte situaties die kunnen duiden op criminele activiteiten, meld het. Gaat het om een heterdaadsituatie bel dan 112. Heeft u iets gezien of gehoord, maar is het niet direct gaande, dan kunt u bellen met 0900-8844. Of als u liever anoniem wilt blijven met M. op 0800-7000. Of u kunt vertrouwelijk tippen via het Team Criminele Inlichtingen via 088 - 661 77 34.