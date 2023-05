Update: Politie houdt 154 voetbalsupporters aan vanwege meerdere strafbare feiten waaronder groepsbelediging

Metro stilgezet: 154 AZ-supporters aangehouden

De AZ-supporters waren onderweg naar de Johan Cruijff ArenA toen ze antisemitische liederen begonnen te zingen. Politiemensen van de supportersbegeleiding waren in de metro aanwezig om de supporters veilig naar de Johan Cruijff ArenA te brengen. Zij hebben de groep meerdere keren gevraagd en gewaarschuwd om te stoppen met zingen van de kwetsende spreekkoren. Na herhaaldelijke oproep van de politiemensen bleef de groep doorgaan en is besloten de metro stil te zetten bij station Strandvliet en de 154 supporters aan te houden. Ook zou er een dreigende houding van de groep richting Ajax-supporters en wilde zij de confrontatie met hen aangaan bij het in-en uitstappen van de metro.

11 supporters brengen de nacht door in de cel

De 154 supporters werden in bussen richting het cellencomplex in Amsterdam-Zuidoost vervoerd. Bij aankomst van het complex werden ramen van een van de bussen kapotgemaakt. Ook werden twee politiemensen beledigd en mishandeld. Voor het vernielen van de ramen en het geweld richting de agenten zijn 11 supporters aangehouden. Zij hebben de nacht in de cel doorgebracht. Zij worden gehoord betreft hun betrokkenheid en in de loop van de dag heengezonden. De andere supporters zijn na identificatie en kort verhoor gedurende de avond na de wedstrijd heengezonden.

Aanpak voetbal

Geweld, beledigingen en andere strafbare feiten rondom voetbalwedstrijden worden niet geaccepteerd. De driehoek kijkt telkens bij het ontstaan hiervan hoe er wordt opgetreden. Dit is afhankelijk van de situatie, context en mogelijkheden.

Onderzoek

De recherche onderzoekt de zaak. Later zal de officier van justitie een beslissing nemen.