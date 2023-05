Jongen (17) aangehouden voor beschieten beautysalon

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 februari kwam rond 03:30 uur een man vanaf de Marnixlaan aangelopen. De man schoot vervolgens een aantal keer op het pand van de beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg en vertrekt dan weer. In de ochtend ziet een medewerker de kogelinslagen en belt de politie

Een week later, in de nacht van 16 op 17 februari, rond 00.55 uur, werd een pakketje op het raam van de beautysalon aan de Brink in Laren geplakt. Het blijkt een explosief te zijn. Gelukkig is het explosief niet afgegaan. De politie zette de straat af en de explosieven opruimingsdienst ruimt alles op.

Onderzoek en aanhouding

De recherche is een onderzoek gestart naar beide incidenten. Er zijn onder andere verschillende camerabeelden opgevraagd. En het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en Opsporing Verzocht hebben aandacht besteed aan de zaken. Uit het onderzoek is een verdachte naar voren gekomen. Deze jongen werd in de vroege ochtend aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Utrecht. Het onderzoek naar de incidenten gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Weet u meer?

De recherche heeft het vermoeden dat er nog andere verdachten bij de incidenten betrokken zijn. Weet u meer? Heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Deel dit dan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.