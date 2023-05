Getuigen gezocht na incident met explosief in Oost

Getuigenoproep

Volgens een getuige zou na de knal een man met een zwarte hoodie zijn weggerend vanaf de Camperstraat in de richting van de Wibautstraat. De recherche roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. De politie vraagt personen die beeldmateriaal hebben deze ter beschikking te stellen van het politieonderzoek. Heeft u foto's en/of filmopnames gemaakt? Heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier.