Man schiet met luchtbuks op auto

De politie ontving rond 22.30 uur een melding dat er in de eerdergenoemde straat een man met mogelijk een luchtbuks op auto’s zou schieten. Niet veel later was de politie op de locatie. Zij trof een geparkeerde auto met meerdere inslagen aan. Dankzij getuigen wisten de agenten waar de mogelijke schutter naar binnen was gegaan. De agenten gingen direct naar die woning en vonden daar een luchtbuks. Het wapen is in beslag genomen en de bewoner werd aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk waarom de man dit heeft gedaan.