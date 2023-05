Vader aangehouden in onderzoek naar verdacht overlijden baby

Op vrijdag 31 maart jl. overleed in een ziekenhuis in Rotterdam een Bredase baby, een jongetje van zeven weken. De omstandigheden rond de mogelijke oorzaak van overlijden waren zodanig dat in overleg met de Officier van Justitie een Team Grootschalige Opsporing werd ingesteld. In het kader van het onderzoek werd zaterdag 1 april 2023 door Forensische Opsporing in een woning in Breda naar sporen gezocht. Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de baby.



Misdrijf

Inmiddels gaan politie en Openbaar Ministerie er vanuit dat er sprake is van een misdrijf en dat de vader van het kindje kan worden aangemerkt als verdachte. Hij is dinsdag 2 mei jl. in Breda aangehouden en vandaag, maandag 8 mei 2023, voorgeleid voor de rechter-commissaris voor doodslag.

(Dit is een gezamenlijk persbericht van het Openbaar Ministerie in Breda en de politie eenheid Zeeland-West-Brabant)