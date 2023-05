Stoffelijk overschot aangetroffen in vrieskist woning

Landgraaf - In een woning in Landgraaf heeft de politie op 6 mei een overleden persoon in een vrieskist aangetroffen. Deze persoon – de bewoner van het pand – is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Een andere bewoner van het pand is gehoord door de politie en wordt gezien als verdachte, maar is niet aangehouden.