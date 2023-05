Getuigen en beelden gezocht van straatroof Badhoevedorp

De slachtoffers (14 en 15 jaar) staan bij een speeltuin aan de Toevluchtstraat ter hoogte van de kruising Jan van Gentstraat. Een groepje van drie jongens, die uit de richting van de Badhoevelaan komen, lopen langs de speeltuin. Als de daders dichterbij komen, roepen zij naar de slachtoffers hun eigendommen af te staan. Als de jongens daar niet direct gehoor aangeven, wordt een van hen op de grond geduwd. Onder bedreigende omstandigheden staan zij hun eigendommen af. Zodra de buit binnen is, rent het groepje de Jan van Gentstraat op.

Signalement

Persoon 1

Jongeman

Ongeveer 1.90 meter lang

Lichte huidskleur

Persoon 2

Jongeman

Tussen de 16 en 17 jaar oud

Rond de 1.70 meter lang

Donkere huidskleur

Zwart haar

Zwarte regenjas

Zwarte broek

Persoon 3

Jongeman

Tussen de 16 en 17 jaar oud

Tussen de 1.75 en 1.85 meter lang

Lichte huidskleur

Kort bruin krullend haar

Informatie en beelden

De politie heeft deze straatroof in onderzoek en komt graag in contact met mensen die ofwel meer informatie hebben, of beschikken over (camera)beelden, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingcamera’s of videodeurbellen. Heeft iemand het groepje in de buurt van de Toevluchtstraat zien lopen of misschien eerder gezien? Alle informatie is welkom. Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaknummer te vermelden: 2023094528