Overval op bejaarde zussen in Opsporing Verzocht en Team West

Woningoverval Laan van NOI Den Haag

Op maandag 19 december 2022 rond 10.45 uur worden twee bejaarde zussen in hun woning overvallen. De twee overvallers, een man en een vrouw, doen zich voor als pakketbezorgers. Als een van de zussen de deur opent, duwen ze haar direct terug de woning in en vragen waar de kluissleutel ligt. Ze dreigen de zussen daarbij met een vuurwapen. Ook binden ze de vrouwen vast met tiewraps waarna ze de woning doorzoeken. De overvallers halen zelfs de sieraden van de vingers en de nek van de slachtoffers. De twee overvallers zijn er met buit vandoor gegaan. Met de pinpas van de slachtoffers is bij een geldautomaat op het Bevrijdingsplein in Leiden geprobeerd te pinnen. De twee overvallers staan goed op camerabeeld vlak bij de woning van de slachtoffers en bij de pinautomaat.

Verder komen in Opsporing Verzocht ook de volgende zaken aan bod:

Overval AH Steijnlaan Den Haag

Op woensdag 8 februari rond 20.30 uur wordt de Albert Heijn aan de Steijnlaan in Den Haag overvallen. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte naar de servicebalie loopt. Hij legt een plastic tas op de balie en bedreigt medewerkers met een steekwapen. Zij moeten het geld in de plastic tas stoppen. Vervolgens verlaat de man de supermarkt.

Bankhelpdeskfraude Simon van Capelweg Noorden

Op donderdag 1 september wordt een 83-jarige inwoner uit Noorden door nepbankmedewerkers opgelicht. Met zijn bankpas wordt bij een bank aan de Simon van Capelweg in Noorden geld opgenomen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de pinner.

Bankhelpdeskfraude Noordplein Roelofarendsveen

Op 30 augustus lichten nepbankmedewerkers een inwoonster uit Roelofarendsveen op. Met haar bankpas wordt bij een bank aan het Noordplein in Roelofarendsveen geld opgenomen. In de uitzending tonen we camerabeelden van de pinner.

Bankhelpdeskfraude Reigersbos Amsterdam

Op zaterdag 10 december wordt een inwoner uit Nieuwkoop door nepbankmedewerkers en nepagenten opgelicht. Met zijn bankpas wordt bij verschillende bankautomaten geld opgenomen. In de uitzending tonen we camerabeelden van de pinner bij een geldautomaat in Amsterdam.

In Team West ten slotte vragen we ook nog aandacht voor:

Woninginbraak Willemstraat Zoetermeer

Op donderdag 2 maart rond 13.00 uur proberen twee mannen bij een appartement aan de Willemstraat in te breken. Als de bewoonster alarm slaat, rennen ze via de noodtrap weg. Aan de buitenkant van dit appartement wordt schade ontdekt. Vervolgens komen er meerdere meldingen binnen van geslaagde inbraken. Na onderzoek van camerabeelden blijken deze twee mannen drie dagen daarvoor al camera's in de flat onklaar te hebben gemaakt. Desondanks staan de twee inbrekers toch nog op beeld.

Hebt u informatie over een van de zaken?

