Man neergestoken in de Erasmusstraat

Het is iets voor 01.00 uur als de politie een melding krijgt van een steekincident. Als de agenten aankomen treffen zij de 41-jarige man uit Breda gewond aan. Hij is neergestoken maar nog wel aanspreekbaar.

Een 54-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats, werd kort daarna in zijn woning aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte waren bekenden van elkaar. Wat de toedracht is geweest van het steekincident wordt verder onderzocht.