Politie controleert in veiligheidsrisicogebieden

Aanleiding voor de controles zijn een aantal geweldsincidenten met wapens die de afgelopen maanden binnen de gemeente plaats vonden.

Vrijdag

Op vrijdag werd er tussen 20.00 en 22.30 uur gecontroleerd aan de Van Beethovenlaan en Antwerpseweg. Er werden 46 auto’s gecontroleerd. Agenten namen bij een 37-jarige Roosendaler een nepvuurwapen en inbrekerswerktuigen in beslag. De verdachte moet zich in augustus verantwoorden bij een OM-hoorzitting.

Zaterdag

Op zaterdag controleerde de politie tussen 20.30 en 23.30 uur, in samenwerking met de Marechaussee op het treinstation en opnieuw aan de Antwerpseweg. In totaal werden voor het station 127 mensen gefouilleerd. Daarbij nam de politie een bivakmuts, 3 messen en kleine gebruikershoeveelheden drugs in beslag. Aan de Antwerpseweg werden 26 voertuigen aan de kant gezet. Hierbij werd niets bijzonders gevonden. Er is op beide locaties niemand aangehouden.

Controles

Tijdens de controles mag de politie iedere willekeurige voorbijganger controleren op het mogelijk bezit van wapens, ook als de persoon in kwestie niet wordt verdacht van een strafbaar feit. De controles vinden plaats op aselectieve wijze, wat betekent dat de politie niet let op het uiterlijk van mensen. Alle personen tussen de 13 en 65 jaar kunnen gecontroleerd worden. De politie mag daarbij kleding, tas en voertuig van de persoon onderzoeken op aanwezigheid van wapens. Als de politie tijdens deze controles andere verdachte zaken aantreft dan mag daar ook tegen worden opgetreden.

De politie zal de komende tijd regelmatig op verschillende plekken in de stad controles uitvoeren. Dat gebeurt altijd in overleg met de burgemeester en het Openbaar Ministerie.