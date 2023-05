Zes aanhoudingen voor mishandeling in centrum van Heerenveen

Het was in de nacht van 22 op 23 april onrustig in het centrum van Heerenveen. Er vonden meerdere conflictsituaties plaats. Bij één van die incidenten werden vier personen belaagd door zes andere personen. Hierbij kwam een minderjarige jongen uit de gemeente Heerenveen ten val. Hij werd onder andere tegen zijn gezicht geschopt.

Onderzoek

De politie is meteen een onderzoek gestart naar het geweldsincident. Daarbij is ook gekeken of er een relatie was met eerdere conflictsituaties in het centrum van Heerenveen. Mogelijk dat de mishandeling voortkwam uit een conflict, eerder in de nacht. Er is gesproken met betrokkenen en getuigen en er zijn meerdere camerabeelden veiliggesteld. Het onderzoek leidde naar de zes verdachten.

Zes verdachten aangehouden

Uiteindelijk zijn op 2, 3 en 4 mei zes verdachten aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging in vereniging en zware mishandeling. Het gaat om drie mannen uit de gemeente Heerenveen, waarvan één minderjarige en twee 18-jarigen en drie mannen uit de gemeente De Fryske Marren, waarvan één minderjarige, een 23-jarige en een 25-jarige. Ze zijn allemaal verhoord over hun rol en betrokkenheid bij de mishandeling. Ze zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachten.



De politie is bezig met het afronden van het onderzoek. Er zal een proces-verbaal worden opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist over het verdere vervolg.