Succesvolle opsporing dankzij tip in laptopdiefstalzaak

De tip bevatte de naam van de verdachte die in verband werd gebracht met de diefstal. Het gaat om een 50-jarige man zonder vast woon of verblijfplaats. Deze verdachte zat al vast voor een andere diefstal uit een bejaardenhuis in Assen.



Melden helpt

Meldingen en tips zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Daarom zijn de kijkers van de opsporingsprogramma’s zo belangrijk. De informatie die wordt gemeld kan net dat ontbrekende puzzelstukje zijn waarmee een zaak kan worden opgelost. Herken jij een verdachte of denk je iemand te herkennen? Meld het bij de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem melden? Bel dan 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.