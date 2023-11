Drugslab aangetroffen aan Berenkoog in Alkmaar

Afbeelding ter illustratie

Naar aanleiding van een anonieme tip heeft de politie onderzoek gedaan naar een drugslab in een bedrijfspand in een bedrijvencomplex in Alkmaar.

De politie is het pand binnengetreden, waarop er een drugslab is aangetroffen die nog in werking was. Er was een sterke chemische lucht aanwezig. Onderzoek moet nog uitwijzen welke drugs er geproduceerd werden.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). Ook zijn in het betreffende gebouw vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim, ramen kunnen beslagen of afgeplakt zijn.

Heeft u het vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier.

2023234486