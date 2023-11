Duo aangehouden in onderzoek naar Illegale handel in Pomeriaan-pups

Zieke pup

Na uitgebreid onderzoek kwam een 26-jarige man uit Best en een 20-jarige vrouw uit de gemeente Hoogeveen in beeld. Het duo is op woensdagochtend 1 november 2023 aangehouden in hun woningen. Bij de doorzoeking van hun woningen werd een ernstig zieke pup aangetroffen. Het dier is in beslag genomen en ondergebracht op een locatie waar het alle benodigde medische zorg krijgt.