Controle op fietsverlichting: 90 overtredingen bij 286 fietsers

Rotterdam - Op dinsdag 31 oktober heeft de politie een gerichte controle op fietsverlichting uitgevoerd op het Marconiplein in Rotterdam. Het hoofddoel van deze actie was het controleren van fietsverlichting en het vergroten van bewustwording over het belang van goed functionerende fietsverlichting onder zoveel mogelijk weggebruikers. Ruim 30% van de fietsers had geen, of slechts één werkend, fietslampje.