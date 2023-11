Meld Misdaad Anoniem campagne tegen explosies: Wat als het jouw familie zou overkomen?

In het hele land is het aantal explosies het afgelopen jaar enorm toegenomen. Ook in de regio Rotterdam is het aantal explosies hoog. De schade is vaak enorm. “Portieken en woningen zijn soms totaal verwoest.”, vertelt Janco de Pijper, operationeel specialist bij de politie Rotterdam: “Glasscherven, maar ook metalen flarden van brievenbussen vliegen vaak door woningen. Het is een wonder dat er niet meer en heftigere gewonden bij vallen.” Politie, OM en gemeenten werken met man en macht aan het voorkomen én oplossen van explosies. Hulp van de inwoners van de stad is hierbij onmisbaar. “Omdat een groot deel van de verdachten jong is, is de verwachting dat er ook veel jongeren zijn met informatie. Die informatie is voor de politie van groot belang om explosies te voorkomen en om daders op te pakken.”



Geen besef van ernst

“Niet alle jongeren realiseren zich hoe ernstig de gevolgen van een explosie zijn. Niet alleen de materiele schade is enorm, ook de emotionele schade. De impact die het op slachtoffers heeft. Slachtoffers die soms gedwongen hun huis uit moeten omdat het onbewoonbaar is of zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis. Ouderen en kinderen die niet meer durven te slapen of nachtmerries hebben.”, vertelt stadsmarinier Louis van Gennip. “Maar de consequenties zijn niet alleen groot voor de slachtoffers, ook voor de daders. Er zijn dit jaar al bijna 140 verdachten aangehouden. De kans dat je gepakt wordt is groot. En de straffen hoog. Je verknalt niet alleen het leven van een ander, maar ook je eigen toekomst.” Met de Meld Misdaad Anoniem-campagne hopen de gemeente Rotterdam en de politie Rotterdam jongeren bewust te maken van de impact van explosies en te stimuleren om erover te melden.



Anoniem melden

Jongeren horen en zien veel. Online en offline. Met die informatie kunnen ze helpen om explosies te voorkomen en daders op te pakken. Veel jongeren veroordelen het geweld, maar zijn soms ook bang voor de gevolgen van hun melding. Door meer bekendheid te geven aan Meld Misdaad Anoniem willen politie en gemeente jongeren laten zien dat ze hun informatie ook anoniem kwijt kunnen op een veilige manier.



Melden helpt

De bijna 140 aanhoudingen voor excessief geweld (de verzamelnaam voor schieten en explosies) zijn vaak met dank aan burgers. Janco de Pijper: “Soms op heterdaad omdat burgers snel een verdachte situatie melden. Soms snel na een aanslag omdat mensen ons een goed signalement geven of de juiste vluchtrichting wijzen. En soms omdat we beelden van een verdachte tonen in een opsporingsprogramma en mensen een tip geven. In al deze gevallen kunnen we stellen dat de melders echt een bijdrage leveren aan de veiligheid op straat. Melden helpt. En dat geldt dus ook voor jongeren die weten dat een klasgenoot of teamgenoot zich met verkeerde zaken bezig houdt. Explosies pleegt of in cobra’s handelt.”



Meld Misdaad Anoniem (M.)

Niet alleen jongeren, maar iedereen die iets weet over explosies of bezit of handel in cobra’s kan gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem. M. is te bereiken via 0800-7000 of https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en geen onderdeel van de politie. Jaarlijks melden 20.000 mensen anoniem bij Meld Misdaad Anoniem. Hiermee worden dagelijks zaken opgelost en criminelen, wapens en drugs opgespoord. In de eenheid Rotterdam is er vorig jaar 1690 keer gemeld en heeft geleid tot minimaal 278 opgespoorde verdachten. De anonimiteit van de melder staat altijd op de eerste plaats. Alleen als anonimiteit gewaarborgd is, stuurt M. de anonieme melding naar de politie en andere opsporingsdiensten. Op basis van de tip, wordt gekeken of zij over kunnen gaan tot actie.