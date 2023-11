Explosief aangetroffen in Nuland

Rond 12:30 meldde een voorbijganger bij de politie dat er een verdacht pakketje lag. De gealarmeerde collega’s gingen ter plaatse en schakelden in eerste instantie een explosievenspecialist, de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) van de politie in. De TEV-specialist wordt ingezet om de veiligheid van collega’s en burgers te garanderen.

EOD

Uiteindelijk schakelde de specialist van de politie de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) van Defensie in. Deze heeft het mogelijke explosief op een veilige manier van dichtbij onderzocht. Daaruit bleek dat het daadwerkelijk om een zelf gefabriceerd explosief ging. Drie huizen in de omgeving zijn ontruimd en de bewoners daarvan zijn opgevangen. Op een aangewezen locatie is het explosief later deze dag ter ontploffing gebracht.

Getuigen

Uiteraard zijn wij een onderzoek gestart naar de achtergrond van dit incident. Wij onderzoeken of dit incident in verband staat met eerdere incidenten die zich afgespeeld hebben in Nuland. We zijn op zoek naar getuigen of (camera)beelden. Heb je meer informatie over dit incident aan de Zomerdijk in Nuland? Wij horen het graag! Contact opnemen kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl).