Verdachte in Amsterdam aangehouden op verdenking van woningoverval in Abcoude

De verdachte vluchtte op een scooter die hij tijdens zijn vlucht stal. Na onderzoek van de recherche kon een arrestatieteam van de politie de 25-jarige verdachte uit Amsterdam vanmiddag aan de Rozengracht in de hoofdstad aanhouden.



Onderzoek gaat door

Het onderzoek gaat verder. Mocht u nog informatie over deze woningoverval of camerabeelden die u nog niet gedeeld, neem dan contact met ons op via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Anoniem tppen kan ook via 0800-7000.