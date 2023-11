Aangever en specifieke getuigen gezocht schietincident Parlevinkerpad

Rond 18.30 uur wordt de politie gebeld dat er een schot is gehoord op het Parlevinkerpad ter hoogte van het Banneplein. De politie gaat direct die kant op en spreekt daar met getuigen. Er blijkt daadwerkelijk te zijn geschoten, waarbij een man en kind zelfs dekking moeten zoeken achter een geparkeerde auto. Een mogelijke ruzie tussen twee mannen zou de aanleiding zijn voor het schieten.

De schutter vlucht na het schot in de richting van de IJdoornlaan en de aangever gaat er ook vandoor. Deze aangever heeft zich nog niet gemeld bij de politie. De recherche wil graag met deze aangever spreken en is dan ook dringend op zoek naar hem. Tevens is de recherche op zoek naar een vrouw die dichtbij de ruzieënde mannen stond en meer kan vertellen. Mogelijk zijn er meer mensen getuige geweest van de ruzie of hebben de schutter gezien tijdens zijn vlucht. De recherche komt graag in contact met u.

Signalement verdachte

-Man

-Ongeveer 25 jaar

-Licht getinte huidskleur

-Kort krullend haar

-Zwarte puffer jas

-Donkere joggingsbroek met witte streep

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van dit schietincident. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.