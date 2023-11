Drie aanhoudingen na meerdere babbeltrucs

De recherche deed onderzoek naar meerdere babbeltrucs in de regio Den Haag Zuid, waarna uit onderzoek bleek dat de dadergroep zich vermoedelijk schuldig had gemaakt aan meer dan 25 babbeltrucs binnen enkele maanden op verschillende locaties in het land.

Bankmedewerkers

De verdachten deden zich voor als bankmedewerkers en verkregen zo van hun hoogbejaarde slachtoffers, waarvan enkele ouder dan 90 jaar, onder andere geld en voor de slachtoffers dierbare goederen. Ook werd geld van hun rekeningen gepind.

De groep was onder andere actief in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Waddinxveen, Rotterdam, Zwijndrecht, Krimpen aan de IJssel, Gouda en Breda.

Voorgeleid aan rechter-commissaris

De verdachten, in de leeftijd van 19, 21 en 23 jaar zijn woonachtig in Numansdorp, Puttershoek en Oud-Beijerland en zijn op vrijdag 10 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.