Verdovende middelen en wapens in woning

De politie had aanwijzingen dat er mogelijk verboden middelen in een woning aan de Kerkstraat lag. Een politieteam doorzocht donderdagmiddag 9 november 2023 onder leiding van een rechter-commissaris de woning aan de Kerkstraat en vond grote hoeveelheden verdovende middelen. De pillen, poeders en brokken en ook goederen voor het verpakken en het bewerken van de drugs werden in beslag genomen. Er lag een vuurwapen met munitie en een balletjespistool. Het team nam deze wapens ook in beslag. Er werden geen aanhoudingen verricht en de politie startte een onderzoek naar de verdachte(n).