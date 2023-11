Overval juwelier Bijlmerplein

Rond 10.55 uur belt een getuige de politie dat er een overval gaande is bij een juwelier aan het Bijlmerplein. De overvallers bedreigen hierbij het aanwezige personeel met een vuurwapen en slaan een vitrine kapot. Als ze sieraden hebben buitgemaakt vluchten ze de winkel uit het Bijlmerplein op. Agenten gaan ter plaatse en treffen de geschrokken achtergebleven medewerkers aan. Gelukkig raakt er niemand gewond bij deze brutale overval op klaarlichte dag met veel winkelend publiek. In de winkel is het een ravage door de ingeslagen vitrine.

Vanaf het Bijlmerplein vluchten de verdachten richting Foppingadreef en worden voor het laatst gezien op een elektrische step bij de parkeergarage aan de Haardstee. Agenten en een politiehelikopter zoeken nog naar de overvallers maar worden helaas niet meer gevonden.

Verdachte 1:

- Jongen

- Zwarte jas met capuchon

- Lichte spijkerbroek

- Zwarte schoenen

- Oranje werkhandschoenen

- Bezit van een vuurwapen

Verdachte 2:

- Jongen

- Blauwe jas/sweater

- Zwarte broek

- Witte schoenen

- Rood plastictasje

Getuigenoproep

Ter plaatse zijn Forensische Opsporing en de recherche een uitgebreid onderzoek gestart en komen graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.

BVH NR: 2023255541