Woningen ontruimd na explosie

Omstreeks 03.30 uur kregen de hulpdiensten de melding van een brand in het appartementencomplex. Verschillende bewoners hadden een harde knal gehoord, waarna het pand zich met rook vulde.

Ter plaatse bleek dat in een hal van het gebouw een explosie had plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. Wel raakte het pand beschadigd en moesten de bewoners van 24 woningen tijdelijk hun huizen verlaten.

Iets gezien?

De politie onderzoekt het incident en komt graag in contact met getuigen. Heeft u in de nacht van 10 op 11 november iets opvallends gezien in de omgeving van de Zuidwal? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het alstublieft weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.