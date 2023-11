Politie houdt verdachte aan na overval op supermarkt

Omstreeks vier uur in de middag kreeg de politie een melding binnen van een overval op een supermarkt. Een man had hierbij gedreigd met een mes en was er, na een greep uit de kassa gedaan te hebben, er vandoor gegaan. Agenten konden de verdachte kort daarna echter aan de hand van een signalement herkennen en de man aanhouden. (Leeftijd en woonplaats nog onbekend.)

Getuigen gezocht

Hoewel de politie een verdachte heeft aangehouden zijn we nog altijd op zoek naar meer informatie over deze zaak. We spreken daarom graag getuigen die meer gezien en/of gehoord hebben. Heeft u meer info? Geef het door via de onderstaande opties.