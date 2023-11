Twee aanhoudingen voor belediging van agenten

Twee agenten zien rond 03.00u een man tegen een steiger urineren in de Sophiastraat. Zij spreken de man aan en willen een bekeuring uitschrijven. Op dat moment komen er twee jongens uit een nabijgelegen woning aan lopen die zich mengen in het gesprek en het niet eens zijn met de bekeuring. De gemoederen lopen hoog op en een 25-jarige man uit Limburg scheldt de agent uit. Hij wordt hierop direct aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie. Wanneer de agenten op hun fiets willen vertrekken, besluit een ander, een 26-jarige man uit Tilburg, de agenten te filmen en ook een belediging te uiten. Ook hij wordt daarop direct aangehouden.

Beide mannen zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor.