Aanhouding voor explosie bij woning

In alle vroegte schrokken bewoners aan de Jan van Eyckgracht 3 juli wakker van een explosie. Door de knal raakte de voordeur van een woning zwaar beschadigd. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Onderzoek

De politie stelde direct een onderzoek in naar de toedracht van de explosie. Sporenonderzoek wees uit dat zwaar vuurwerk de explosie heeft veroorzaakt en op camerabeelden was de vermoedelijke dader met gezichtsbedekking te zien. Het onderzoek van de politie leidde uiteindelijk naar de 25-jarige verdachte uit Rotterdam. Vrijdagavond werd hij aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij de aanslagpleger is en zit in verzekering voor verder onderzoek.

De aanleiding voor het incident wordt vooralsnog gezocht in de relationele sfeer, maar er wordt nog verder onderzoek gedaan naar exacte toedracht en aanleiding.