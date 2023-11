Automobilist rijdt ruim 170 kilometer te hard op A8

Tijdens een lasercontrole op de A8 ter hoogte van Oostzaan werd er bij de man een snelheid gemeten van 282 kilometer per uur (272 na correctie) waar 100 is toegestaan. De automobilist is vervolgens staande gehouden en gecontroleerd. Bij de controle is het rijbewijs van de man ingevorderd. Ook is zijn auto in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie zal zich gaan buigen over de afdoening.

Wanneer mag een agent een rijbewijs innemen?

De politie neemt in sommige gevallen het rijbewijs in. Dat is bijvoorbeeld als je meer dan 50 km/u te hard rijdt met de auto of 30 km/u te hard met de brommer. Of natuurlijk als je te veel alcohol op hebt. Als de politie je rijbewijs inneemt, moeten zij ervoor zorgen dat het binnen drie dagen bij de officier van justitie is. De officier van justitie moet binnen tien dagen beslissen of je je rijbewijs terugkrijgt. Je krijgt het vaak terug, tenzij het al de derde of de vierde keer (of misschien zelfs meer) is dat je rijbewijs is ingenomen.

Je auto wordt in beslag genomen als de automobilist de maximumsnelheid met meer dan 100% overschrijdt.

Waarom houdt de politie snelheidscontroles?

Controleren op snelheid redt levens. Daarom zijn snelheidscontroles een vast onderdeel van de verkeershandhaving door de politie. Te hard rijden kan het verschil maken tussen leven en dood.

Als een automobilist wordt aangereden door een auto die 80 kilometer per uur rijdt, dan is de kans twintig keer zo groot dat het slachtoffer eraan overlijdt, dat als die auto 30 kilometer per uur rijdt. Voor fietsers en voetgangers is dit nog erger. Worden deze aangereden door een auto die slechts 35 kilometer per uur rijdt, dan overlijdt 5 procent van de fietsers of voetgangers hierdoor. Maar rijdt die auto 48 kilometer per uur, dan is de kans dat het slachtoffer de aanrijding niet overleeft al meteen 45 procent. En rijdt die auto 64 kilometer per uur, dan overleeft nog maar 15 procent de klap.

Er is nog een reden waarom de politie blijft controleren op snelheidsovertredingen. Uit onderzoeken door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat als bestuurders vijf keer per jaar te hard rijden (en een boete krijgen), de kans tien keer zo groot is dat zij een ernstig verkeersongeval veroorzaken. Of ze die boetes nu kregen omdat ze veel te hard of een klein beetje te hard hebben gereden, maakt niet uit.