Getuigen gezocht na melding van schietincident

De politie kreeg omstreeks 19.50 uur de melding van een vechtpartij op de kruising van de Slicherstraat en de Koningsstraat. Daarbij is mogelijk ook geschoten.

Het incident wordt onderzocht en de politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u zondagavond omstreeks 19.50 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Slicherstraat en de Koningsstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor dit onderzoek van belang kan zijn? Laat het alstublieft weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.