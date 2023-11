Man beroofd bij station

Rond 14.45u stond het 20-jarige slachtoffer uit Tilburg te roken in de buurt van het station. Er komen twee jongens op hem aflopen die hem vragen om een sigaret. Het slachtoffer weigert deze te geven, waarop de jongens boos worden en hem uitschelden. Een van de jongens pakt het slachtoffer en geeft hem een klap in het gezicht. Het slachtoffer beland op de grond waar hij nog een trap krijgt. De twee verdachten rennen weg met persoonlijke spullen van het slachtoffer. Er is nog niemand aangehouden, maar er is wel een signalement bekend.

Jongen 1:

Getinte huidskleur

Zwart half lang haar

+/- 17 jaar

175/180 cm lang

Donkere kleding

Jongen 2:

Getinte huidskleur

Krullend donker haar

+/- 18 jaar

Ongeveer 180cm lang

Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben? Meld dit dan via 0900-8844 of anoniem via M. op 0800-7000.