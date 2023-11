Man gewond na steekincident; politie zoekt getuigen

Omstreeks 22.45 uur kreeg de politie een melding dat iemand na een mogelijk conflict gestoken zou zijn. Toegesnelde agenten troffen in een woning aan de Verlaat het slachtoffer aan. De man is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis overgebracht. Er is op dit moment nog niemand aangehouden.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar het steekincident en is op zoek naar getuigen. Heeft u zondagavond 12 november omstreeks 22.45 uur iets gezien in de omgeving van de Verlaat in Enkhuizen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie. Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2023244376