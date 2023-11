Vijf aanhoudingen na steekincident bij tramhalte

Het steekincident werd omstreeks 18.30 uur bij de politie gemeld. Hier zou een ruzie tussen meerdere personen aan voorafgegaan zijn.

Twee personen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijf personen, waaronder ook de slachtoffers, zijn aangehouden.

Iets gezien?

De politie doet onderzoek naar de toedracht en komt graag in contact met getuigen. Bent u getuige geweest van het steekincident aan de Monseigneur van Steelaan? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.