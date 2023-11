18-jarige op straat neergeschoten

Ridderkerk - Een 18-jarige jongen uit Ridderkerk werd maandagavond rond 19.00 uur op straat op de Olmenlaan in Ridderkerk beschoten. Hij werd zwaargewond in een ambulance meegenomen voor een spoedtransport naar het ziekenhuis. De politie zocht in de omgeving naar de schutter, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet.