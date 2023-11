Livestream: Politie, Douane en Marechaussee nodigen u uit

De recente start van de Zeehavenpolitie in Zeeland en Moerdijk én de samenwerking met Douane en Marechaussee heeft al vele mooie resultaten opgeleverd. Regelmatig worden uithalers gearresteerd en cocaïne onderschept.

Er is meer aan de hand

In de havens is echter veel meer aan de hand. Zaken waar u mogelijk nooit aan heeft gedacht, zoals mensensmokkel, diefstallen, arbeidsuitbuiting en milieudelicten. Deze feiten leiden soms tot bedreiging en geweld, niet alleen in de havens. Dit verplaatst zich ook naar gebieden buiten de zeehavens.

Vragen stellen

Hoe herken je criminaliteit in de havens en wat kan je er tegen doen? Bij de livestream is het mogelijk om vragen te stellen. Dus heb jij vragen over criminaliteit in de havens of wat Politie, Douane en Marechaussee doen om dit tegen te gaan? Stel deze dan tijdens de livestream.

De livestream

Op de zestien Facebookpagina’s van de basisteams van de politieregio Zeeland-West-Brabant vindt u woensdag 15 november een link naar de livestream. Tijdens deze liveverbinding is het mogelijk via de chat rechtstreeks vragen te stellen aan de mensen van de Politie, Douane en Marechaussee. De livestream vindt plaats op woensdag 15 november en start om 19.30 uur.