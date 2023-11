Twee aanhoudingen na aantreffen groot, werkend drugslab

Meerdere agenten reden rond 10.00 uur naar de locatie. Bij het pand roken zij een chemische lucht die typerend is voor de aanwezigheid van een drugslab. Eén van de verdachten kwam via de deur naar buiten en werd direct gearresteerd. Een andere man bleek nog binnen te zijn. Toen de politie een politiehond dreigde in te zetten, kwam ook deze verdachte tevoorschijn. Beide mannen zijn inmiddels ingesloten. De recherche gaat met hen in verhoor.

Groot lab

Specialisten van de politie omschrijven het aangetroffen drugslab als erg groot. Omdat er veel gevaarlijke chemische stoffen aanwezig, zijn medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) in actie gekomen om alles veilig leeg te ruimen. Vanwege de grootte, zal dit enige dagen duren. De politie zal hierbij voortdurend aanwezig zijn. Onderzoek moet uitwijzen welke synthetische drugs er geproduceerd werden.

