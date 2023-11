Afspraken via online datingsites niet altijd veilig

“We zien een soort trend ontstaan” licht een teamchef van de recherche in Limburg toe. “Dit soort websites worden vaak gebruikt voor snelle (seks)afspraken, maar het is wel oppassen. Net zoals dit bij meerdere websites het geval is”.

Afgelopen maanden zijn er bij de politie in Limburg een aantal aangiften binnengekomen. “Het kan zomaar zijn dat er meer mensen slachtoffer zijn geworden van bovengenoemde praktijken. Maar uit schaamte of angst voor represailles wordt er geen aangifte gedaan” aldus de teamchef. “We roepen mensen op die hetzelfde is overkomen, zich bij ons te melden. Dat kan helpen in het onderzoek.”

Op dit moment is niet duidelijk of hier een bende actief is of dat het incidenten zijn die op zich staan.

“Ben alert, let goed op waar en met wie je afspreekt en als je het niet vertrouwt, bel dan de politie”.