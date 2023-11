Postpakketten onderschept met verdovende middelen

Dit opsporingsonderzoek heeft vorige week, door goede samenwerking met het Flexibel Interventie Team, geleid tot de aanhoudingen op heterdaad van vier verdachten en meerdere doorzoekingen in woningen in Zuid-Holland op woensdag 8 november 2023. Hierbij zijn onder andere grote geldbedragen aangetroffen, namelijk in één woning ongeveer €26.000 in contanten, in één voertuig €10.000 in contanten en nog wat kleinere geldbedragen, waardoor er een totaal bedrag van 39 duizend euro in beslag is genomen. Naast de geldbedragen zijn ook verdovende middelen en een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

Niet anoniem

Als afnemer/koper van verdovende middelen ben jij niet anoniem. Het kopen van de verdovende middelen kan op afstand via de computer, maar het versturen van de verdovende middelen gaat via de fysieke wereld. Het kopen van verdovende middelen laat daarom altijd fysieke en digitale sporen achter. Verdachten wanen zich vaak veilig, maar door data gedreven opsporen en samenwerking tussen onze opsporingsdiensten zijn deze verdachten opgespoord en afgelopen woensdag aangehouden.

De vier verdachten zitten op dit moment in beperkingen en er is voor alle verdachten op 10 november 2023 door de rechter-commissaris bij de Rechtbank Overijssel een bewaring verleend voor de duur van 14 dagen.