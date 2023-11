Twee verdachten aangehouden na steekincident

De politie ontving maandagavond rond 20:50 uur een melding van een steekincident in een woning aan de Pastoor Rieterstraat in Weert. Ter plaatse troffen zij een gewonde persoon aan. Het slachtoffer werd met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis voor de benodigde medische zorg.



Later op avond meldden zich twee verdachten bij het politiebureau in Weert. Zij zijn aangehouden en worden verhoord.



Op dit moment wordt er onderzocht wat de aanleiding voor het steekincident is geweest.