Twee gewonden na steekincident

De politie kreeg rond 21.45 uur de melding van het steekincident. Een 27-jarige man uit Sint-Annaparochie en 24-jarige man uit Budel raakten hierbij gewond. Het lijkt te gaan om een onderling conflict. Beide mannen zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Na het incident is de politie direct een onderzoek gestart. Agenten spraken met getuigen en deden sporenonderzoek. Bij dit onderzoek is een mes en een kleine hoeveelheid softdrugs in beslag genomen. De aanleiding en toedracht van het mogelijke steekincident wordt onderzocht.