Aanhouding na vondst illegaal vuurwerk

Na onderzoek kwamen politieagenten op het spoor van de 18-jarige man die met illegaal vuurwerk aan het fabriceren zou zijn gegaan. Bij de inval trof de politie een lanceerinrichting vermoedelijk ten behoeve van het van het in elkaar geknutselde vuurwerk aan. Omdat de gevaarsetting van het door de verdachte in elkaar geknutselde vuurwerk, mede vanwege de zeer instabiliteit van het vuurwerk zeer groot was, werd een vuurwerk specialist van de politie en de EOD ingeschakeld om het veilig te kunnen afvoeren.

Vuurwerk in de afgelopen decennia steeds zwaarder en gevaarlijker geworden

Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Hierdoor vormt het de laatste jaren een toenemend maatschappelijk probleem door milieuschade, letsel en zelfs doden. Vuurwerk met de kracht van explosieven wordt gebruikt voor aanslagen en bedreigingen. Maar ook om hulpverleners en handhavers te belagen. De handel in dit vuurwerk is een steeds lucratiever verdienmodel voor criminelen en hun netwerken geworden. Dat levert gevaar op voor de samenleving.

Aanpak politie

Het is onze taak als politie om de handel in verboden vuurwerk – al dan niet in het buitenland gekocht – op te sporen en aan te pakken. Kopers van dit vuurwerk lopen het risico op een fikse boete en een aantekening in hun strafblad. Is er bijvoorbeeld sprake van bedreiging of vernieling, dan zijn de straffen hoger.

Onze aanpak is erop gericht om te voorkomen dat zwaar explosief vuurwerk op straat komt. De afgelopen jaren leidde dat onder meer tot megavangsten in Duitsland en tot het uit de lucht halen van handelsnetwerken via Telegram.

Melden helpt

We kunnen als politie opsporen, handhaven, maar 100% voorkomen dat deze explosieven, die de kracht hebben van een handgranaat, misbruikt worden, kunnen we niet. Het is belangrijk dat we als samenleving inzien dat dit vuurwerk zijn onschuld kwijt is. De handel en opslag van verboden vuurwerkexplosieven levert levensgevaarlijks situaties op. Heeft u hierover informatie: meld dit bij de politie via 0900-8844. Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Als u informatie heeft over extreme vuurwerkknallen: doe melding via uw gemeente.