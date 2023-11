Politie grijpt vluchtende inbrekers snel in de kraag

Rond 03.30 uur komt een melding binnen over een grote knal in Leidsche Rijn. Tegelijkertijd wordt in hetzelfde gebied voor een winkel op de Parijsboulevard gezien dat twee personen er plotseling op een scooter vandoor gaan. Met behulp van het gegeven signalement krijgen surveillerende agenten de scooter met al snel in het zicht. Na een korte achtervolging van de scooter gaan beide verdachten er op de Koninging Wilhelminalaan te voet vandoor, maar weten agenten ze 100 meter verder alsnog te achterhalen en te arresteren. Beide verdachten, twee 19-jarige Utrechters, zitten momenteel nog vast voor verder verhoor.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart om meer duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van deze poging inbraak. Bij de winkel en op de locatie van de arrestatie is sporenonderzoek verricht en er is in de buurt met mogelijke getuigen gesproken. Omdat er sprake zou zijn va een knal is daarbij ook de expertise van de EOD ingeschakeld.

Weet jij meer

De politie komt graag in contact met mensen die aanvullende informatie die van belang kan zijn in het onderzoek. Heb jij voorafgaand aan de poging inbraak of kort daarna iets gezien of gehoord, heb jij camerabeelden die voor ons van belang zijn of andere informatie die ons meer kan vertellen over wat zich op de vroege dinsdagochtend 14 november heeft afgespeeld op de Parijsboulevard? Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.