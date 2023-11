29-jarige man aangehouden na achtervolging

Politieagenten die in Reeuwijk surveilleerden zagen de automobilist rond 01:20 uur rijden. De automobilist viel op door zijn rijgedrag en de verkeersovertredingen die hij pleegde. Hierop besloten de agenten hem te controleren en gaven hem een stopteken. De automobiliste negeerde dit stopteken en ging er vandoor. Hierop volgde een achtervolging die eindigde op de Merlijnstraat in Goude toen de verdachte uit de bocht vloog en tot stilstand kwam tegen twee geparkeerde voertuigen. De verdachte rende vervolgens weg. Vermoedelijke door zand op de weg schampte het politievoertuig de auto van de verdachte. Hierbij raakte niemand gewond. De verdachte is in de omgeving aangehouden en het voertuig is in beslag genomen. De 29-jarige man uit Gouda zit op dit moment nog vast en wordt vandaag voorgeleid.