Drugslab aangetroffen in woning Pasteurstraat

Na een melding van een chemische lucht onderzocht de politie maandagavond een woning aan de Pasteurstraat. In verband met de aanwezigheid van mogelijke gevaarlijke stoffen is de omgeving van de woning maandagavond afgezet en zijn omliggende woningen ontruimd. De brandweer heeft de bewuste woning opengebroken en samen met politieagenten betreden. In de woning was niemand aanwezig, maar ze troffen onder andere jerrycans aan met onbekende stoffen aan. Omdat het lab niet in gebruik was en er daardoor geen sprake was van gevaar voor de omgeving, konden omwonenden vrij snel terug naar hun woningen. De politie doet uitgebreid onderzoek naar het drugslab. De woning wordt vandaag doorzocht.

Help het onderzoek aan informatie

Heeft u meer informatie over deze zaak? Dan kunt u het onderzoek helpen. Deel uw informatie met de politie door te bellen naar 0900 8844. Of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.