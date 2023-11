Politie toont herkenbare beelden verdachten mishandeling

Tweetal die een trambestuurder mishandelde nu herkenbaar getoond

Vorige week liet de politie de onherkenbaar gemaakte beelden zien van twee mannen die een trambestuurder zwaar mishandelden. Omdat het tweetal zich nog niet heeft gemeld, laat de politie vanavond de herkenbare beelden zien. De mishandeling vond op donderdagavond 2 november plaats bij de halte Centrum-West. De trambestuurder sprak rond 21.00 uur bij de halte twee jonge mannen aan die met een elektrische step de lift blokkeerden. Vrijwel direct werd de trambestuurder van meerdere kanten door het tweetal aangevallen. De mannen sloegen en schopten het slachtoffer, waardoor het slachtoffer op de grond viel. Omstanders vingen het slachtoffer op. Het slachtoffer moest direct naar het ziekenhuis waar bleek dat hij een hersenschudding had. Tot op de dag van vandaag kan hij nog steeds niet werken.

Bankhelpdeskfraude: Katwijks echtpaar opgelicht

Een ouder echtpaar in Katwijk is woensdag 18 oktober slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Het echtpaar werd door een zogenaamde bankmedewerker gebeld dat er iets mis was met hun betaalrekening. Op afstand werd de computer door de zogenaamde bankmedewerkers overgenomen. Later werd bij de slachtoffers hun bankpas opgehaald. Het bleek dat er met deze betaalpas meerdere bedragen zijn opgenomen. Deze opnames vonden plaats op het Hoornseplein en aan de Rogstraat in Katwijk. In de uitzending toont de politie camerabeelden waarop te zien is hoe de verdachte de pinpas ophaalt en vervolgens pintransacties uitvoert.

Drugsafval in bestelbus

In een witte bestelbus die geparkeerd stond aan de Pallasstraat in Alphen aan den Rijn trof de politie op woensdag 19 juli een grote hoeveelheid drugsafval aan. De bestelbus stond al een tijdje onbeheerd midden in een woonwijk toen de politie gebeld werd. Uit onderzoek bleek dat een onbekende man deze witte bestelbus op maandag 10 juli rond 17.15 uur parkeerde. Het gaat om een witte Citroën Jumper die is voorzien van een Duitse kentekenplaat met het kenteken KK-X 1987. Uit onderzoek bleek dat dit kenteken vals was. Op de linker achterdeur, op de plaats waar normaal gesproken een ruit hoort te zitten, zat een aluminiumplaat. In de laadruimte van deze bestelauto stonden twee vaten met vloeistof en uit onderzoek bleek dit een restproduct te zijn voor de productie van synthetische drugs. In Team West toont de politie beelden van de man die de bus parkeerde.

Make-up dieven in beeld

Een medewerkster van een winkel aan de Loosduinse Hoofdstraat zag vrijdag 4 augustus tijdens haar werkzaamheden in de winkel dat verschillende make-up schappen helemaal leeg waren gehaald. Omdat zij dit zeer bijzonder vond, keek ze de camerabeelden uit. Daarop zag ze direct dat drie mannen in de winkel waren geweest die de schappen hadden leeggehaald. De mannen hadden voor duizenden euro’s aan make-up buitgemaakt. Uit onderzoek bleek dat deze drie mannen ook bij filialen in Leiden, Zoetermeer en Den Haag make-up hadden gestolen. In de uitzending laat de politie opnieuw camerabeelden van deze drie mannen zien.