Explosie beschadigt gevel

Rond 04.45 uur was er een harde knal te horen op het plein. Door de klap zijn tegels van de gevel geklapt. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse geweest en heeft het plein veilig verklaard. Er is tot dinsdagmiddag 12.00u ter plaatse onderzoek geweest. Uit verder onderzoek zal moeten blijken om wat voor soort explosief het gaat en wat de aanleiding is geweest.

Heeft u iets gezien? Meld dit dan bij ons via 0900-8844 of anoniem via M. op 0800-7000.