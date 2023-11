Grote politie-inzet na dreiging bij basisschool

In de school waren rond het tijdstip een aantal leerkrachten en kinderen aanwezig. In verband met de veiligheid werd er direct een ontruiming in gang gezet. Deze leerkrachten en kinderen werden veilig ondergebracht in het gebouw van een nabijgelegen zwembad. Met behulp van een politiehelikopter werd ondertussen de locatie rondom de school in beeld gebracht. Omdat niet duidelijk was of de verdachte nog in het pand aanwezig was, gingen agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar binnen. Zij treden op als mag worden verondersteld dat er sprake is van omstandigheden die levensbedreigend zijn voor de politie of anderen. Deze agenten van de DSI troffen niemand meer aan. Hierop werd er in de omgeving verder gezocht naar de man. Omdat niet duidelijk was of er, zoals de man had geroepen, explosieven waren achtergelaten, deden ook de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en specialisten van de Forensische Opsporing (FO) uitgebreid onderzoek. Zij constateerden dat er geen gevaarlijke objecten in en rondom het gebouw lagen.

Aanhouding

Door uitgebreid recherchewerk kwam even later een verdachte in het vizier. Verschillende middelen werden ingezet om de man snel te lokaliseren. Rond 12.20 uur werd de 19-jarige man aangehouden. Het is nog onbekend waarom de man dit geroepen zou hebben. De recherche gaat met hem in verhoor. Voor de leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers is er de aankomende dagen extra zorg.