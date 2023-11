Verdachte (57) aangehouden voor dodelijk steekincident Hazeldonk

Melding

De politie kreeg zaterdag 21 oktober 2023 omstreeks 19.20 uur een melding dat op de parkeerplaats Hazeldonk, gezien vanuit Antwerpen richting Breda, een man buiten bewustzijn op de grond lag. De melder gaf aan dat een vrachtwagenchauffeur dit aan hem had doorgegeven. Zij hebben de eerste agenten geleid naar het slachtoffer die midden op de parkeerplaats lag. Direct is de hulpverlening gestart. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De man bleek te zijn overleden. Er werd direct een plaats delict ingericht. De politie schaalde hierna op en riep een Team Grootschalige Opsporing op. Ook kwamen specialisten van Forensische Opsporing ter plaatse.



Onderzoek

Rechercheurs benaderden alle vrachtwagenchauffeurs die op de parkeerplaats stonden Ook de bestuurders van de auto’s die de parking afreden zijn bevraagd. Verder werden zoveel mogelijk camerabeelden verzameld. De TV-programma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht hebben de afgelopen weken meerdere keren getuigen opgeroepen te reageren.

Het rechercheteam kwam mede door het uitgebreide onderzoek op de parkeerplaats op het spoor van een 57-jarige man, een landgenoot van het slachtoffer. Hij is als verdachte aangemerkt en is maandag 13 november 2023 met toestemming van de officier van justitie aangehouden. De arrestatie vond plaats in Noord-Nederland. Hij is in verzekering gesteld.