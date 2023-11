Getuigen gezocht van gewapende overval

Rond 19:00 kwam een man het restaurant binnen gelopen en bedreigde de medewerker achter de kassa met een mes. Ditmaal was de dader maar enkele seconden binnen en verliet hij zonder buit het pand. Niemand raakte tijdens de overval gewond.



Eerdere berovingen

Opmerkelijk is dat het afhaalrestaurant op vrijdagavond 10 november ook al werd overvallen. De dader bedreigde een medewerker en na een greep uit de kassa ging hij er weer vandoor.



Op woensdagavond 8 november was het in diezelfde straat ook al raak. Die avond werd een kleine supermarkt op een vergelijkbare manier overvallen. Rond 21.45 uur kwam toen een man de supermarkt binnen gelopen en bedreigde de medewerker aan de kassa met een mes en eiste geld. In dit geval maakte de dader niets buit en onverrichter zaken vluchtte hij de zaak uit. Ook hierbij raakte niemand gewond.



Verband

De politie onderzoekt de incidenten en sluit een verband zeker niet uit. Het signalement van de verdachte kwam in beide gevallen sterk overeen: man, blank, circa 40 jaar, slank postuur. Bij alle overvallen droeg de verdachte een donkere regenjas met een reflecterende streep op de rug.



Getuigen

De politie onderzoekt de incidenten en is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien op woensdag 8 november, vrijdag 10 november of maandag 13 november? Heeft u andere informatie die ons kan helpen bij dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via één van onderstaande manieren.