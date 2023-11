Politie onderzoekt steekincident in Emmen

De melding van de gewonde man kwam bij ons binnen rond 2:30 uur. Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Emmen. Hij is met steekverwondingen opgenomen in het ziekenhuis. De man vertrok aan begin van de nacht lopend vanaf de Laan van het Kwekebos richting de Laan van de Eekharst, in de wijk Emmerhout. De man geeft aan in de nabijheid van de Eekharstvijver te zijn aangevallen door een man. Hierbij is hij gestoken. De verdachte is daarna mogelijk weggefietst. De verdachte zou donkere kleding hebben gedragen. De politie doet nader onderzoek naar wat er precies is gebeurd. We spreken hiervoor met het slachtoffer en doen een oproep aan getuigen om zich bij ons te melden.

Deel uw informatie met ons

We doen onderzoek en komen graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben over dit incident. Woont u in de wijk Emmerhout en heb je camerabeelden waarop wellicht iets te zien is of heeft u informatie opgevangen over een steekincident of een worsteling nabij de vijver aan de Laan van de Eekharst? Of heeft u in de nacht van dinsdag op woensdag een persoon met donkeren kleding op een fiets gezien in de wijk Emmerhout? Neem dan contact met ons op!

Contact

Geef uw tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem uw informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.