Gezochte man die in Nijkerk op de vlucht was aangehouden

Op 7 november werd via Burgernet een oproep gedaan uit te kijken naar de man, nadat hij de benen nam bij een (toevallige) ontdekking in een woning.Collega’s van de gespecialiseerde eenheid deden later die dag een poging de man aan te houden, maar hij bleek niet aanwezig te zijn in een woning waar de politie binnen viel. Uiteindelijk meldde de verdachte zich zelf op het politiebureau in Arnhem. Hij zit inmiddels vast en er loopt een onderzoek naar hem. Over de details van dat onderzoek kan de politie op dit moment niet verder ingaan.